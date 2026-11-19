أدان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ما وصفه بـ"تجاهل للمعايير القانونية" في المجال الرياضي، وذلك عقب منع روسيا من المشاركة في بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب، بعد قرار اتخذته الحكومة الكندية بمنع دخول الفريق الروسي.

وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد أصدرت حكما الشهر الماضي يقضي بإعادة روسيا إلى بطولات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، إلا أن كندا منعت دخول اللاعبين الروس، وأعلن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد الأسبوع الماضي أن الفريق الروسي لن يشارك في البطولة.

وأبطل قرار محكمة التحكيم الرياضي قرار الإيقاف الذي كان الاتحاد الدولي لهوكي الجليد قد فرضه على الفرق الروسية بُعيد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وفي تصريحات للصحفيين عقب محادثات أجراها اليوم الخميس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، أشار بوتين إلى "عدم تنفيذ قرار محكمة التحكيم الرياضي"، دون أن يذكر كندا أو رياضة الهوكي بالاسم.

واعتبر بوتين أن هذا الأمر "أسوأ" حتى من القيود الحدودية التي فرضتها فنلندا مؤخراً، والتي منعت الرياضيين الروس من دخول أراضيها.

وقال بوتين: "هذا يعني ببساطة تجاهلاً للمعايير القانونية، وفي هذه الحالة، معايير القانون الرياضي الدولي. إنه انتهاك صارخ للميثاق الأولمبي، وخطوة نحو تدمير الحركة الأولمبية برمتها. فالرياضة، كالفن تماماً، يجب أن تجمع الناس، لكن يبدو أن هناك من لا يريد هذه الوحدة، بل يسعى بدلاً من ذلك إلى تأجيج حالة من القلق والصراع في مجالات نشاطهم، وربما في أماكن أخرى أيضاً".

وكانت روسيا قد طالبت في وقت سابق بنقل بطولة العالم للشباب من كندا، كما ناشدت اللجنة الأولمبية الدولية للتدخل، إلا أن اللجنة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن.

وحلت النرويج بديلة لروسيا في قرعة بطولة العالم للشباب، التي ستُقام في مدينتي إدمونتون وريد دير الكنديتين في الفترة من 26 ديسمبر إلى 5 يناير.