بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، هاتفيًا، اليوم الخميس مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الجهود المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المشتركة الرامية إلى تهدئة التوترات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس.

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الصفدي، وبن فرحان بحثا التطورات الإقليمية، والجهود المشتركة المستهدفة استعادة الهدوء وخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الصفدي إدانة الأردن هجمات جماعة الحوثي على السعودية، وتضامن الأردن المطلق مع السعودية ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وتأتي الاتصالات السعودية الأردنية في ظل استمرار وتصاعد الهجمات الحوثية التي تستهدف السعودية، بما في ذلك المنشآت المدنية والاقتصادية والمطارات.