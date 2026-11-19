استهدفت القوات المسلحة الروسية سفينة شحن جاف كانت تنقل إمدادات عسكرية إلى ميناء أوديسا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بيان لوزارة الدفاع أنه: "نتيجة للضربة، تم استهداف سفينة بحرية من طراز "شحن جاف" أثناء إبحارها، كانت تنقل إمدادات ذات طابع عسكري إلى ميناء "أوديسا".

وشنّ الجيش الروسي، بعد ظهر اليوم الخميس، ضربات باستخدام طائرات مسيّرة على منشآت البنية التحتية للموانئ وسفن بحرية تُستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأنه تم استهداف منشآت بنية تحتية في ميناء تشيرنومورسك، تُستخدم لتخزين الوقود ومواد التشحيم الخاصة بالأسلحة الأوكرانية.