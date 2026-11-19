قالت السفيرة ماريا فرناندا إسبينوسا، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إن تفعيل الدبلوماسية الوقائية وتطوير آليات الإنذار المبكر يمثلان جزءًا أساسيًا من مقترحها لإصلاح المنظمة الدولية، مؤكدة ضرورة امتلاك الأمين العام أدوات تساعد على رصد الأزمات قبل تفاقمها واتخاذ قرارات استباقية بشأنها.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مقترحها يستهدف تطوير وسائل الإنذار المبكر وآليات استخدام الموارد المتاحة، بما يسمح بتحويل المؤشرات الأولية إلى تحليل وإنذار ثم قرار مبكر.

وأشارت إسبينوسا إلى ضيق الوقت المتاح أمام الأمم المتحدة للتحرك عند ظهور بوادر الأزمات، مؤكدة أن عملية الإصلاح يجب أن تساعد المنظمة على اكتشاف العوامل التي قد تنذر بنشوء الصراعات والتعامل معها قبل تفاقمها.

وأوضحت أن وجود مؤشرات للإنذار لا يؤدي تلقائيًا إلى اتخاذ قرارات، وهو ما يستدعي تطوير آليات تربط بصورة أكثر فاعلية بين رصد المؤشرات والتحليل والتحرك السياسي.

وأكدت أن الإنذار المبكر يجب أن يتحول من مجرد مفهوم إلى «مبدأ تشغيلي» وأسلوب عمل داخل الأمم المتحدة، بما يضمن ترجمة المعلومات المتاحة عن الأزمات إلى تحركات فعلية.

وشددت إسبينوسا على ضرورة اتخاذ قرارات استباقية واقعية تراعي الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية للأزمات.

وأوضحت أن ذلك يتطلب انخراط الأمين العام واستخدام جميع الأدوات المتاحة له، إلى جانب تعاون الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبقية أعضاء المنظمة الدولية.

وأكدت أن منع الحروب وحماية الشعوب يظلان من الأدوار الأساسية للأمم المتحدة، وفق ما ينص عليه ميثاق المنظمة، مشيرة إلى أن الاستجابة المبكرة للأزمات تتطلب القدرة على اتخاذ قرارات مهمة قبل وصولها إلى مراحل أكثر تعقيدًا.