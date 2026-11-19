حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي، بعد الفوز اليوم ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي، وإضافة انتصار جديد إلى سلسلة نجاحات الفريق، بعد التتويج هذا الموسم ببرونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بطولة السوبر المصري، بعد الفوز على نظيره وغريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 24-23، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على صالة دكتور حسن مصطفى، لحساب نهائي البطولة.

وأشاد المجلس بالروح العالية والمستوى الفني والبدني للاعبين طوال المباراة وإصرارهم على تحقيق الفوز لإسعاد جماهير الأهلي، مؤكدًا أن انتصارات فريق رجال اليد في كافة المحافل المحلية والقارية والعالمية تعكس مدى الالتزام وروح التعاون بين كافة عناصر المنظومة، وفي ذات الوقت تحمل الجميع مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، لمضاعفة الجهد والمنافسة على كل البطولات في الفترة القادمة.

وتقدم نادي الزمالك في الشوط الأول بنتيجة 16-13، قبل أن يعود الأهلي في الشوط الثاني، ويقلب تأخره لانتصار بنتيجة 24-23.

يذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة في النخسة الماضية، كما توج مؤخرًا بلقب السوبر الإفريقي لكرة اليد على حساب الزمالك، وكذلك الميدالية البرزونية والمركز الثالث في مونديال الأندية.