- قرارات المناخ والذكاء الاصطناعي تنعكس على الاقتصاد والأمن والوظائف ومستقبل الأجيال الجديدة

- الأمم المتحدة تملك الشرعية ومنصات الحوار وعليها تحويلهما إلى تحركات ملموسة

قالت السفيرة ماريا فرناندا إسبينوسا، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إن التعاون الدولي أصبح ضرورة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود، في ظل عالم مترابط تتجاوز فيه تداعيات تغير المناخ والتلوث والذكاء الاصطناعي حدود الدول.

وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنها عملت على عدد من الملفات البيئية من خلال المناصب التي شغلتها والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن القضايا البيئية والمناخية لم تعد منفصلة عن النتائج السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأوضحت أن القرارات المرتبطة بمواجهة تغير المناخ وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي تنعكس بصورة مباشرة على الاقتصاد والأمن والوظائف وفرص التوظيف، بما يجعلها من الملفات المؤثرة في مستقبل الأجيال المقبلة.

وأكدت إسبينوسا أن الأمم المتحدة تؤدي دورًا محوريًا في إدارة النقاشات الدولية المتعلقة بهذه التحديات، من خلال توفير منصات للحوار والعمل المشترك.

وأشارت إلى أن المنظمة تمتلك شرعية دولية ينبغي ترجمتها إلى إجراءات ملموسة وقوية، خاصة عند التعامل مع قضايا تتطلب توافقًا بين عدد كبير من الدول.

ولفتت إلى أن مفاوضات المناخ تزداد صعوبة كلما انتقلت من النقاش العام إلى اتخاذ قرارات عملية تؤثر بصورة مباشرة على أمن الشعوب ورفاهيتها.

وأوضحت أن التحديات الحالية تشمل التلوث وتغير المناخ وتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الأخير يوفر فرصًا واسعة للتطور، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحديات مرتبطة بالأمن والاستقرار المجتمعي.

وأكدت إسبينوسا أن طبيعة هذه القضايا تفرض تعاونًا دوليًا واسعًا، لأن آثار القرارات والتحديات لم تعد محصورة داخل الحدود الوطنية، وإنما تمتد إلى الاقتصاد والأمن والمجتمعات في مناطق مختلفة من العالم.