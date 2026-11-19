دعت ليتوانيا ولاتفيا، اليوم الخميس، الشركاء الغربيين لأوكرانيا إلى زيادة دعمهم لكييف، قبيل المحادثات التي يجريها تحالف الراغبين في برلين.

وقال الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا: "علينا دعم أوكرانيا بكل الوسائل، عسكريا وماليا"، داعيا أيضا إلى تقديم مزيد من الدعم لقطاع الطاقة في البلاد، الذي بات يتعرض لاستهداف روسي متزايد.

وأوضح ناوسيدا أن ذلك يتطلب مزيدا من التضامن بين أعضاء تحالف الراغبين، الذي يضم نحو 40 دولة تزود أوكرانيا بالأسلحة أو تقدم لها مساعدات إنسانية أو مالية.

وقال رئيس وزراء لاتفيا أندريس كولبيرجس: "أعتقد أن التضامن يجب أن يشمل جميع الأوروبيين".

وتُعد ليتوانيا ولاتفيا من أكثر الدول عزما على دعم أوكرانيا.

وتعهد البلدان بتقديم مساعدات عسكرية سنوية لكييف تعادل 25ر0% من ناتجهما الاقتصادي.

وتنفق كل من دولتي البلطيق، اللتين تشتركان في الحدود مع كل من روسيا وبيلاروس، ما يزيد قليلا على 5% من ناتجهما المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقال ناوسيدا: "يسعدنا أن نرى جميع الدول مستعدة لتحمل نصيبها العادل من الأعباء".