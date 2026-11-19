دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى توخي الحذر من التطرف اليميني في مختلف أنحاء أوروبا، وذلك خلال زيارة أجراها اليوم الخميس إلى معسكر الاعتقال النازي السابق أوشفيتس-بيركيناو.

وقال بيستوريوس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن أوشفيتز لم يكن بداية ما ارتكبته ألمانيا النازية بحق البشر، بل كان المحطة الأكثر مأساوية في تلك الجرائم.

وأوضح أن كل شيء بدأ بتصنيف بعض أشكال الحياة البشرية على أنها لا تستحق العيش، مرورا بتقسيم الناس على أساس العرق والدين والأصل والتوجه الجنسي.

وأضاف بيستوريوس: "وعندما أسرد هذه الأمور بهذه الطريقة، سرعان ما نلاحظ أننا نعيش في زمن يشهد عودة هذه الأفكار إلى الواجهة وانتشارها مجدداً، من خلال أحزاب اليمين المتطرف في مختلف أنحاء أوروبا".

وأكد بيستوريوس أن ألمانيا تتحمل مسئولية ضمان عدم تكرار أي أحداث مماثلة لما شهده أوشفيتس على الإطلاق.

وفي مستهل زيارته للموقع التذكاري، عبر بيستوريوس البوابة التي تحمل العبارة الساخرة "العمل يحررك".

ثم زار المبنى رقم 11، ووضع إكليلاً من الزهور عند جدار الموت، حيث أطلق أفراد قوات الأمن الخاصة النازية النار على نحو 5000 سجين ومدني.

وبعد مروره بساحة نداء السجناء وزيارته أحد محارق الجثث، وضع بيستوريوس شمعة تذكارية عند النصب التذكاري الدولي لضحايا المعسكر.

وأقام الاحتلال الألماني معسكر أوشفيتس-بيركناو في بولندا، التي كانت خاضعة لاحتلال ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وأصبح المعسكر رمزا للهولوكوست وأهوال الحقبة النازية. ولقي نحو 1ر1 مليون شخص حتفهم فيه بين عامي 1940 و1945، وكان معظمهم من اليهود. وقُتل هؤلاء رميا بالرصاص أو في غرف الغاز، أو ماتوا جوعا أو بسبب أمراض.

ويقوم بيستوريوس بزيارة تستمر يومين إلى بولندا، الدولة المجاورة لألمانيا والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي تُعد واحدة من أبرز الحلفاء السياسيين والعسكريين لأوكرانيا، التي تتعرض لهجوم روسي.

ومن المقرر أن يلتقي بيستوريوس مساء اليوم نظيره البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش في العاصمة وارسو، لإجراء مباحثات بشأن السياسة الدفاعية.