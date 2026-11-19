- الجيش الإيراني يتحدث عن ناقلة ثانية تعرضت لحادث مماثل في وقت سابق اليوم.. ويحذر السفن من عبور المضيق دون تنسيق مسبق معه

أعلن الجيش الإيراني، الخميس، اندلاع حريق في ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية شرقي مضيق هرمز، أثناء إبحارهما في منطقة محظورة.

وقالت وحدة العلاقات العامة للقوات البحرية للجيش الإيراني، في بيان، إن ناقلة نفط كانت تبحر في منطقة محظورة شرقي المضيق، مع إيقاف أنظمة الملاحة، اصطدمت بلغم بحري، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها.

وأضاف البيان أن ناقلة نفط أخرى تعرضت لحادث مماثل في وقت مبكر من اليوم، إثر اصطدامها بلغم بحري واشتعال النيران فيها.

وشدد البيان على ضرورة تنسيق جميع السفن الراغبة في عبور مضيق هرمز مع القوات المسلحة الإيرانية قبل دخول المنطقة، واستخدام الممرات البحرية المسموح بها.

كما أكد ضرورة إبقاء أنظمة الملاحة والتتبع والتوجيه في السفن قيد التشغيل طوال الرحلة.

وكانت إيران قد أعادت إغلاق مضيق هرمز في 12 يوليو الماضي، عقب استئناف الولايات المتحدة هجماتها في 8 من الشهر ذاته.

وهددت طهران باستهداف السفن التي تحاول العبور عبر مسارات غير تلك التي حددتها، مشيرة إلى أنها استهدفت أكثر من 140 سفينة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وتقول إيران إن بعض السفن تعرضت أيضًا لأضرار نتيجة اصطدامها بألغام بحرية أثناء عبورها عبر "مسارات غير مصرح بها".

وفي 28 فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربًا على إيران، فيما ردت طهران بهجمات على إسرائيل وما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول بالمنطقة.

وفي 18 يونيو، توصلت واشنطن وطهران إلى مذكرة تفاهم، لكن تنفيذها تعثر في ظل خلافات بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وتتجدد المواجهات بين الجانبين من حين إلى آخر، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء النزاع.