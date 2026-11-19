قال الدكتور محمد فضالي المشرف على متحف عواصم مصر بمدينة الفنون والثقافة في العاصمة الجديدة، إن المتحف يضم نماذج تاريخية مهمة توثق العواصم المصرية المتعاقبة عبر العصور، من بينها القاهرة الخديوية التي شهدت تطورات بارزة خلال عصور محمد علي باشا والخديو إسماعيل والخديو عباس حلمي الثاني.

وأضاف "فضالي"، خلال حديثه من داخل المتحف عبر برنامج "البعد الرابع" على قناة إكسترا نيوز، اليوم الخميس، أن فترة حكم الخديوي عباس حلمي الثاني شهدت افتتاح 4 من أهم المتاحف المصرية، وهي المتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية.

وتابع أن المتحف يبرز دور المرأة المصرية في دعم التعليم، من خلال عرض قصة الأميرة فاطمة إسماعيل، ابنة الخديو إسماعيل، التي تبرعت بجزء كبير من أملاكها ومجوهراتها لاستكمال بناء جامعة القاهرة وتشجيع تعليم الفتيات.

واستكمل أن المتحف يقدم رسالة عن تعايش الأديان في مصر، من خلال عرض مقتنيات تمثل الديانات السماوية، تشمل القرآن الكريم ومخطوطًا للكتاب المقدس الإنجيل وصندوقًا للتوراة، بما يعكس مبدأ المواطنة والتأكيد على أن الدين لله والوطن للجميع.

وأشار إلى أن تصميم العرض المتحفي يجمع بين الأساليب الكلاسيكية، مثل الجداريات وفتارين العرض، والتصميمات الحديثة، ويضم المتحف فتارين تتيح للزائر مشاهدة المقتنيات من جميع الاتجاهات.