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أكد وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، اليوم الخميس، استمرار المفاوضات بين الحكومة العراقية ومنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بهدف رفع سقف الإنتاج وزيادة حصة العراق الإنتاجية.

وقال وزير النفط أثناء ندوة موسعة تحت شعار (معا نحو عشرة ملايين برميل يوميا) بمشاركة ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية النفطية العالمية والوطنية لبحث آليات زيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير البنى التحتية للقطاع النفطي هناك "حوار مستمر مع منظمة أوبك بشأن رفع سقف الإنتاج وزيادة حصة العراق الإنتاجية بما يتناسب مع متطلبات البلاد وظروفها الاستثنائية وحاجتها إلى تعزيز الإيرادات المالية اللازمة لتطوير البنى التحتية".

وأضاف أن الوزارة ستعلن خلال العام المقبل 2027 عن جولة التراخيص السابعة الخاصة بالرقع والحقول غير المطوّرة.

ودعا الشركات العالمية إلى" تكثيف جهودها والعمل على مدار 24 ساعة، بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وتنفيذ خططها".

كما دعا إلى "ضرورة تكثيف جهود الشركات النفطية المشغّلة للحقول، والعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية والوصول بها إلى أقصى المعدلات الممكنة والمتاحة فنياً وتشغيلياً".

وحث وزير النفط الشركات على "أهمية تسريع تنفيذ الخطط والإجراءات الكفيلة برفع مستويات الإنتاج، والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه عمل الشركات، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة".

وأكد "أهمية مساهمة الشركات الأجنبية في تطوير المنظومة الرقابية الخاصة بالأنابيب النفطية".

وتنفذ الحكومة العراقية حاليا خطة لرفع إنتاج النفط الخام من 5 ملايين إلى 7 ملايين برميل يوميا خلال العامين المقبلين بالتزامن مع تطوير البنى التحتية وزيادة الطاقة الإنتاجية للموانئ الجنوبية ومن ثم الوصول إلى 10 ملايين برميل يوميا في عام 2032.