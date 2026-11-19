سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحثت الشركة السورية للبترول مع شركة "شيفرون" الأمريكية، الخميس، الخطوات اللازمة لتحويل مذكرة تفاهم سابقة إلى اتفاقية تنفيذية لاستكشاف النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

جاء ذلك خلال اجتماع في دمشق جمع الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول ماهر خليل الحسن ووفدا من "شيفرون"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وذكرت الوكالة أن الاجتماع تناول مستجدات متابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير الماضي، وخطوات تحويلها إلى اتفاقية تنفيذية لاستكشاف النفط والغاز في "البلوك رقم 1" ضمن المياه الإقليمية السورية.

وأكد الحسن دعم الشركة السورية للبترول الكامل للتعاون مع "شيفرون"، والتزامها بتسريع العمل لإنجاز الاتفاقية والانتقال إلى مراحل التنفيذ.

من جانبه، أعرب وفد الشركة الأمريكية عن ارتياحه للتقدم المحرز في المباحثات، مؤكدا اهتمام "شيفرون" باستكمال الإجراءات اللازمة للتوصل إلى الاتفاق.

وفي 4 فبراير الماضي، وقعت الشركة السورية للبترول مذكرة تفاهم مع "شيفرون" الأمريكية و"باور إنترناشيونال القابضة" القطرية، بشأن أول حقل بحري في سوريا.

وتهدف المذكرة إلى الاستثمار والاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة ودعم مسارات التنمية.

وفي 2 ديسمبر 2025، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعا تمهيديا جمع الشركة السورية للبترول وشركة "شيفرون"، لبحث فرص التعاون في استكشاف النفط والغاز قبالة السواحل السورية، وفق "سانا".

وتعد "شيفرون" من الشركات الدولية العاملة في قطاع الطاقة، ويعود تاريخ نشاطها إلى أكثر من 140 عاما.