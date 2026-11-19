- المنظمة أكدت أن تعليق الإضراب في 6 مؤسسات استشفائية جامعية "لا يعني التخلي عن المطالب"

- لوحت بتوسيع التحركات الاحتجاجية لتشمل 15 مؤسسة استشفائية أخرى في حال عدم التسوية العاجلة للمستحقات المالية

أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، مساء الخميس، تعليق إضراب كان مقررا غدا الجمعة في 6 مؤسسات استشفائية جامعية، عقب بدء الحكومة صرف المستحقات المالية المتأخرة للأطباء في عدد من المؤسسات.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، إنها قررت تعليق الإضراب المزمع تنفيذه الجمعة 20 نوفمبر الجاري، "إثر التوصل بما يفيد الشروع في صرف المستحقات المالية للأطباء الشبان بعدد من المؤسسات".

وأكدت أن تعليق الإضراب "لا يعني التراجع عن مطالبها"، مستنكرة اضطرار الأطباء الشبان إلى التلويح بالإضراب للحصول على مستحقات مالية عادية ومشروعة، كان يفترض صرفها في آجالها "دون الحاجة إلى تحركات احتجاجية".

وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ"انعدام قنوات الحوار والتواصل مع السلطة المركزية بوزارة الصحة، وغياب أي تفاعل جدي مع مراسلاتها ومطالبها المتكررة"، معتبرة أن سياسة الصمت والتجاهل تجاه ممثلي الأطباء الشبان "أمر غير مقبول".

وأوضحت أن أزمة تأخر صرف المستحقات لا تقتصر على المؤسسات الست المعنية بالإضراب، بل تشمل 15 مؤسسة استشفائية جامعية أخرى، ما يستدعي حلا جذريا وشاملا يضمن انتظام صرف المستحقات، بدلا من الاكتفاء بحلول ظرفية تحت ضغط الاحتجاجات.

وكانت المرحلة الأولى من الاحتجاجات مقررة في 20 نوفمبر، عبر إضراب ليوم واحد يشمل 6 مؤسسات استشفائية جامعية، هي: المستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى في العاصمة تونس، والمستشفيان الجامعيان سهلول وفرحات حشاد بولاية سوسة، والمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، والمستشفى الجامعي ابن الجزار ووحدة الأغالبة للاختصاصات الجراحية بولاية القيروان.

وحذرت المنظمة من أن تعليق الإضراب "لا يعني انتهاء التحركات الاحتجاجية"، مشيرة إلى أن الإضراب قد يشمل المؤسسات الاستشفائية الـ15 الأخرى خلال الأيام المقبلة، في حال عدم التسوية العاجلة للمستحقات المالية.

وحملت المنظمة وزارة الصحة وسلطتها المركزية المسئولية عن استمرار الأزمة وما قد يترتب عليها من تصعيد، مؤكدة أن حقوق الأطباء الشبان ليست محل مساومة، وأن الحوار مع ممثليهم واجب مؤسساتي.

وفي 4 نوفمبر الجاري، أعلنت المنظمة سلسلة تحركات احتجاجية تتضمن إضرابات تدريجية في مستشفيات تونسية، احتجاجا على تأخر صرف مستحقات مالية للأطباء الشبان لأكثر من 9 أشهر في بعض المؤسسات الصحية.

وأوضحت حينها أن التحركات تأتي على خلفية استمرار تأخر صرف منح المناوبات الطبية، رغم اتفاق سابق مع وزارة الصحة يقضي بتسويتها خلال شهر واحد.