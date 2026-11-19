رفض مجلس الإفراج المشروط، اليوم الخميس، طلب الإفراج المشروط عن سوزان سميث، المدانة بقيادة سيارتها إلى داخل بحيرة في ولاية ساوث كارولينا قبل أكثر من 30 عاما، مما أدى إلى مقتل ابنيها اللذين كانا لا يزالان مثبتين في مقعديهما داخل السيارة.

وصدر حكم على سميث، البالغة من العمر 55 عاما، بالسجن المؤبد لإدانتها بإغراق طفليها مايكل، البالغ من العمر 3 سنوات، وأليكس، البالغ من العمر 14 شهرا، عام 1994، بعدما قررت هيئة المحلفين التي أدانتها عدم الحكم عليها بالإعدام.

لكن بموجب قانون ولاية ساوث كارولينا آنذاك، كان يحق لها التقدم بطلب للإفراج المشروط بعد قضاء 30 عاما في السجن، ثم تجديد الطلب كل عامين في حال رفضه.

وكان مجلس الإفراج المشروط قد رفض طلبها بالإجماع عام 2024.

وصوت مجلس الإفراج المشروط بالإجماع، اليوم الخميس، في صالح رفض طلب سميث، ويمكنها التقدم بطلب جديد للإفراج المشروط عام 2028.