قال الفنان ظافر العابدين إن فريق فيلم «فلسطين 36» حرص على إخضاع التفاصيل التاريخية لمراجعة دقيقة من باحثين وأكاديميين، في ظل حساسية القضية التي يتناولها العمل والمناخ الدولي المحيط بفلسطين.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن المنتجين الغربيين كانوا يخشون ردود الفعل على الفيلم مع استمرار الحرب على غزة، وإمكانية توجيه اتهامات للعمل مرتبطة بمعاداة السامية.

وأوضح أن هذه المخاوف جعلت توثيق الوقائع والتأكد من صحتها عنصرًا أساسيًا في صناعة الفيلم، مشيرًا إلى أن المعلومات والتفاصيل التاريخية خضعت لمراجعة أساتذة وباحثين متخصصين.

وقال العابدين إنه شعر بالارتياح عندما عاد إلى البحث والمصادر ووجد أن العناصر التي يقدمها الفيلم تستند إلى وقائع حدثت فعلًا، لكن هذا الشعور صاحبه حزن بسبب قسوة التاريخ الذي تكشفه تلك المعلومات.

وأشار إلى أن المذابح التي تعرض لها الفلسطينيون لم تبدأ مع المشاهد التي يشاهدها العالم في السنوات الأخيرة، وإنما تمتد إلى مراحل تاريخية سابقة، بينها أحداث عام 1936.

وكشف أن فريق الفيلم صور بعض المشاهد شديدة القسوة، لكن المخرجة آن ماري جاسر استبعدتها من النسخة النهائية بسبب دمويتها، بعدما رأت أن رسالة العمل تصل إلى المشاهد دون الحاجة إلى عرض هذا المستوى من العنف.

وكان العابدين قد وصف مشاركته في الفيلم بأنها من أهم تجاربه السينمائية، معتبرًا تجسيد شخصية فلسطينية في عمل يتناول جزءًا من تاريخ فلسطين «شرفًا كبيرًا».

ويُذكر أن «فلسطين 36» يستعيد مرحلة الثورة الفلسطينية بين عامي 1936 و1939 ضد الانتداب البريطاني، وتبدأ حكايته مع تصاعد الانتفاضة في القرى والمدن الفلسطينية، بينما يتحرك الشاب «يوسف» بين قريته والقدس وسط تحولات سياسية واجتماعية متسارعة. الفيلم من كتابة وإخراج آن ماري جاسر، ويجمع في بطولته ظافر العابدين وهيام عباس وصالح بكري وياسمين المصري وجيريمي آيرونز وليام كانينغهام، ويمزج الدراما التاريخية بمواد أرشيفية عن تلك المرحلة.