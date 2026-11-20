التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، عددا من الخبراء وكبار الباحثين والأكاديميين من مختلف مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية، بالإضافة إلى ممثلي معهد "هادسون" الأمريكي، وذلك في إطار زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم عقد مائدة مستديرة شهدت نقاشات حوارية وتبادلا للرؤى حول آفاق التعاون المصري الأمريكي لدعم جهود التنمية وتحقيق الاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي قد استعرض خلال اللقاء الرؤية المصرية تجاه القارة الإفريقية، القائمة على الترابط بين السلام والاستقرار والتنمية، وأهمية تعزيز مؤسسات الدولة الوطنية، ومعالجة التحديات الهيكلية وجذور النزاعات، وتوسيع الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد والإمكانات التي تزخر بها القارة، وتحويلها إلى فرص للنمو والرخاء المشترك.

كما ناقش الوزير عبدالعاطي التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، خاصة في ظل الأزمات الراهنة بمنطقة القرن الإفريقي والأوضاع في السودان والصومال ومنطقة الساحل، مشددا على أهمية الدفع بمسارات الحل الدبلوماسي والتسوية السياسية لتلك الأزمات، بما يحقق خفض التصعيد ويحول دون تفاقم الأوضاع أو تدهورها، ويحفظ وحدة الدول وسيادتها ويلبي طموحات شعوبها.

وتناول اللقاء أيضا سُبل تعزيز الشراكة المصرية الأمريكية لدعم الأولويات الإفريقية، وتكثيف التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية وبناء القدرات وتطوير البنية التحتية، فضلا عن أهمية دعم التكامل الاقتصادي وتعزيز الشراكات بين الدول الإفريقية، بما يسهم في تحقيق تطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.