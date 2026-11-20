قال الفنان ظافر العابدين، إن أحد أهدافه كممثل وكاتب ومخرج هو تقديم أفلام عربية تستطيع الوصول إلى دور العرض والجمهور في أوروبا والعالم الغربي، وتعبر عن العرب من وجهة نظرهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس: «نحب نشوف أفلام عربية تمثلني في السينما العالمية.. في بريطانيا وفرنسا والعالم الغربي، بأيدي عربية في نفس الوقت».

وأشار إلى تكرار الشكوى من الطريقة السلبية التي يظهر بها العرب في بعض الأعمال الأجنبية، معتبرًا أن صناع السينما العرب يمتلكون في المقابل فرصة لتقديم قصصهم بأنفسهم.

وقال: «إحنا دائمًا نقول هم يحكوا علينا بطريقة سلبية، طب إحنا عندنا فرصة نحكي على نفسنا».

وأوضح أن فكرة الأحكام المسبقة كانت من العناصر الأساسية التي أراد مناقشتها في فيلم «صوفيا»، سواء تلك التي يتعرض لها الإنسان في بلده أو في مجتمع أجنبي.

وأضاف أن الحكم المسبق يمكن أن يبدأ من شكل الشخص أو طريقته في الكلام أو الحركة، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على أوروبا، وإنما توجد كذلك داخل المجتمعات العربية.

وأكد أنه حرص على تقديم هذه الأفكار في إطار فيلم تجاري يحمل التشويق والأكشن، حتى تصل القضية إلى جمهور أوسع من جمهور الأفلام المبنية بصورة مباشرة على قضية اجتماعية واحدة.