كشف الفنان ظافر العابدين أنه رفض المشاركة في مشروعين عُرضا عليه بالتزامن مع فيلم «فلسطين 36»، بعدما شعر بأن الدورين يحملان صورة نمطية مسيئة للعرب، في الوقت الذي تمسك فيه بالمشاركة في الفيلم الفلسطيني رغم اعتراض وكيل أعماله.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أن «فلسطين 36» عُرض عليه في الفترة نفسها التي بدأ فيها العمل مع وكيل أعمال جديد في بريطانيا.

وقال العابدين عن العملين الآخرين: «الدور ما عجبنيش، وحسيت إنه ممكن فيه إساءة أيضًا للعرب، فرفضتهم»، مشيرًا إلى أنه لم يكن يرغب في المشاركة بأدوار تكرر الصورة النمطية عن العرب.

وأوضح أن وكيل أعماله حاول إقناعه باختيار أعمال أخرى تتيح له عائدًا ماليًا أكبر، لكنه تمسك بالمشاركة في «فلسطين 36»، قائلًا: «أنا مش مهم بالنسبة لي ماليًا.. الفيلم هذا عنده معنى أكبر من فكرة إنه يكون العنصر المالي».

وأشار إلى أن الخلاف في الاختيارات استمر حتى ليلة سفره إلى الأردن للمشاركة في التصوير، حين تلقى اتصالًا من وكيله أبلغه خلاله بأن اختياراتهما أصبحت مختلفة، وأن الأفضل أن يسلك كل منهما طريقه.

ورفض العابدين تفسير دوافع وكيله أو الجزم بأسباب موقفه، قائلًا إنه لا يريد «قراءة النوايا»، لكنه أشار إلى وجود ضغوط تصاحب المشاركة في فيلم يتناول القضية الفلسطينية في ظل الحرب على غزة.

وأكد تمسكه باختياره، معتبرًا المشاركة في الفيلم أمرًا يشرفه ويحمل بالنسبة إليه معنى يتجاوز الحسابات المهنية والمادية، خصوصًا مع شعوره بالعجز أمام ما يجري في فلسطين.

ويُذكر أن «فلسطين 36» فيلم تاريخي من كتابة وإخراج المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر، وتدور أحداثه خلال الثورة الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني عام 1936، من خلال مجموعة شخصيات تتحرك بين القرى الفلسطينية والقدس في لحظة مفصلية من تاريخ البلاد. ويجسد ظافر العابدين شخصية «أمير»، ويشارك في البطولة هيام عباس وصالح بكري وياسمين المصري وجيريمي آيرونز وليام كانينغهام، وعُرض الفيلم عالميًا في مهرجان تورونتو السينمائي واختير لتمثيل فلسطين في سباق أفضل فيلم دولي بالدورة الـ98 من جوائز الأوسكار.