تقدمت الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن عدم مراعاة الأعباء الاقتصادية لحديثي التخرج في منظومة التطوير المهني المستمر للصيادلة.

وأوضحت النائبة، في طلب الإحاطة، أن شريحة كبيرة من حديثي التخرج من الصيادلة تواجه صعوبة في استيفاء شرط الحصول على 200 نقطة معتمدة خلال خمس سنوات، لتجديد ترخيص مزاولة المهنة، في ظل ارتفاع تكاليف المؤتمرات والبرامج التدريبية، بما يفرض أعباء مالية إضافية على الشباب، خاصة غير المكلفين وغير الملتحقين بفرص عمل مستقرة.

وأكدت النحاس أن أهمية التطوير المهني وضرورة رفع كفاءة الصيادلة أمر لا خلاف عليه، إلا أن تطبيق منظومة التطوير المهني المستمر يجب أن يراعي الفروق في سنوات الخبرة والقدرة المادية، وألا تتحول متطلبات تجديد الترخيص إلى عبء يحول دون ممارسة المهنة.

وشددت على ضرورة إعادة النظر في منظومة احتساب النقاط، والاعتداد بالخبرة العملية والتدريب الميداني، وإتاحة برامج مجانية ومدعومة ومسارات تدريبية متخصصة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الصيادلة.

وطالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته.