استعاد الفنان ظافر العابدين ذكرياته مع شقيقه الأكبر الراحل «حاتم»، واصفًا إياه بأنه مثله الأعلى في الحياة، وأحد أهم الأشخاص الذين ساندوه في بداياته.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، أنه كان يتمنى منذ صغره أن يشبه شقيقه في طيبته وتواضعه وأخلاقه.

وقال إن فارق العمر بينهما بلغ نحو 10 سنوات، وإن شقيقه ظل بالنسبة إليه نموذجًا يحتذي به، خصوصًا خلال فترة مرضه التي وصفها بالصعبة.

وأشار إلى أن أكثر ما بقي في ذاكرته خلال رحلة مرض حاتم أنه لم يسمعه يشكو أو يشعر بالظلم، وكان يردد باستمرار: «الحمد لله، وأستغفر الله».

وكشف العابدين عن الدور الذي لعبه شقيقه في تعليمه خلال السنوات الأولى من سفره إلى الخارج، موضحًا أن أسرته كانت من الطبقة المتوسطة، بينما كان حاتم يخصص معظم راتبه لمساعدته على استكمال دراسته.

وقال إن شقيقه «كان يشتغل ويبعت لي فلوس باش أنا ندرس»، مؤكدًا أن معظم راتبه كان يذهب بالفعل إلى نفقات دراسته رغم احتياجاته الشخصية في ذلك الوقت.

وأضاف أنه يحب الحديث عن شقيقه والاحتفاء بحياته بدل تجنب ذكراه، متذكرًا ابتسامته وقدرته على منح من حوله شعورًا بالأمان والثقة.

وأكد أنه حرص في الفترة الأخيرة من مرض حاتم على العودة إلى تونس والبقاء إلى جواره، مضيفًا أنه أمسك بيده حتى اللحظات الأخيرة وأخبره بما يمثله له وبحجم حبه له.

واستطرد في رسالة إلى شقيقه: «أخويا الغالي وقدوتي في الحياة، الله يرحمك يا حاتم يا عزيز.. إن شاء الله نكمل زي ما ربيتني».