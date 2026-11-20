استعاد الفنان ظافر العابدين فترة صعبة من حياته سبقت سفره إلى إنجلترا وبداية مسيرته الفنية، موضحًا أنه أمضى نحو عامين ونصف العام في تونس دون عمل.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس: «أنا سنتين ونص في تونس ما عنديش حق الأتوبيس».

وأشار إلى أنه كان يبلغ وقتها 26 أو 27 عامًا، ولم يكن يريد الاعتماد على والده للحصول على الأموال اللازمة لمصروفاته اليومية، وهو ما جعله يفكر بصورة جادة في السفر والبحث عن فرصة جديدة.

وأوضح أنه ينتمي إلى عائلة من الطبقة المتوسطة، وأن الظروف الاقتصادية وضيق فرص العمل يمكن أن تدفع أشخاصًا متعلمين وأصحاب طموح إلى التفكير في الهجرة بحثًا عن مستقبل أفضل.

وأضاف أن سفره إلى إنجلترا بدأ بفيزا دراسة، قبل أن يلتحق بمدرسة للتمثيل ويشارك في اختبارات أداء فتحت أمامه باب العمل الاحترافي.

وقال إن الحظ ساعده في مرحلة لاحقة من الرحلة، لكنه شدد على أن «قبل الحظ جاء لما الإنسان تحرك».

وربط العابدين تجربته الشخصية بشخصية «هشام» في فيلم «صوفيا»، موضحًا أن الهجرة لا ترتبط دائمًا بالفقر المدقع، وإنما يمكن أن تبدأ عندما يشعر الإنسان بأن أحلامه وفرصه أصبحت محدودة داخل المكان الذي يعيش فيه.