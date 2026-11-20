استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من أعضاء مجلس النواب، بديوان عام الوزارة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتنسيق مع نواب الشعب، والاستماع إلى مطالب المواطنين واحتياجاتهم، وبحث سبل التعاون المشترك في الملفات المتعلقة بعمل الوزارة.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات والقضايا التي طرحها السادة النواب، وما يرتبط بها من مطالب واحتياجات المواطنين بدوائرهم، حيث استمع الوزير إلى مختلف المقترحات والملاحظات، وناقش سبل التعامل معها في ضوء اختصاصات الوزارة وإمكاناتها.

وأكد الوزير حرصه على استمرار التواصل مع أعضاء مجلس النواب، والتفاعل الإيجابي مع ما يطرحونه من قضايا ومطالب، والعمل على دراستها والتنسيق بشأنها، بما يعزز التكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تحقيق الصالح العام وخدمة المواطنين.

من جانبهم، أعر النواب عن تقديرهم على التواصل المباشر معهم، والاستماع إلى ما يطرحونه من مطالب وموضوعات، مؤكدين أهمية استمرار هذا التواصل بما يدعم جهود الوزارة ويعزز دورها الدعوي والمجتمعي.