أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مواجهة كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الجمعة، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وأسندت اللجنة إدارة المباراة إلى محمود ناصف حكمًا للساحة، ويعاونه كل من الدولي يوسف البساطي ونور الدين سعيد، فيما تتولى الدولية شاهندا المغربي مهمة الحكم الرابع.

ويضم طاقم التحكيم في غرفة تقنية الفيديو (VAR) الثنائي محمد نهاد وحسني سلطان.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز وانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، لمواجهة فريق زد، الذي حجز مقعده في هذا الدور بعد فوزه على سموحة بهدف دون رد، جاء من ركلة جزاء في الوقت القاتل.