أعربت جنى إيهاب، الفائزة بالمركز الأول في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عن سعادتها الكبيرة بلقائها بالسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، قائلة: «مكنتش متخيلة إن ربنا يكرمني بالفرصة دي، واعتبرتها لحظة هتفضل محفورة في ذاكرتي وهفضل أعتز بيها طوال حياتي».

وأضافت «إيهاب»، عبر برنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، أمس الخميس، أن قرينة رئيس الجمهورية استقبلتها بحفاوة، وسألتها عن بداية رحلتها مع حفظ القرآن الكريم، وأعربت عن فخرها بها ووصفتها بأنها فخر لمصر، موجهة الشكر إلى قرينة الرئيس والرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديرهما وتكريمهما لها.

وتابعت أنها بدأت حفظ القرآن الكريم في سن الخامسة، واستمرت في الحفظ والمراجعة حتى أتمت ختمه في سن الثانية عشرة، مضيفة أنها اجتهدت للوصول إلى هذه المرحلة ورفع اسم مصر، وكانت واثقة بأن الله لن يضيع مجهودها.

ولفتت إلى أنها تعتزم استثمار قيمة الجائزة البالغة مليون دولار في أمور مفيدة، ومساعدة أسرتها والمساهمة في أعمال الخير، مضيفة أنها تعتبر ما حققته نعمة من الله تستوجب الشكر.

وأعربت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بلقاء جنا إيهاب زيدان، قائلة فى تدوينة، أمس الخميس، على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "سعدت بلقاء ابنتي جنا إيهاب زيدان، صاحبة الإنجاز العالمي والمركز الأول في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2026، فخر لمصر، ونموذج مشرف لأبنائها، حفظها الله وبارك في علمها وخلقها".