أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن العنف الأسري ضد الأطفال جريمة لا تبرر تحت أي مسمى، سواء بالضرب أو الإهانة أو التهديد أو التخويف أو غير ذلك من صور الإيذاء النفسي والجسدي، مشددًا على أن اتخاذ التربية أو التأديب ذريعة للاعتداء على الأطفال أو الانتقاص من كرامتهم أو تعريض سلامتهم للخطر أمر غير جائز.

وأوضح المركز في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الأبناء نعمة من الله وأمانة في أعناق آبائهم وأمهاتهم، وأن رعايتهم وحفظ حقوقهم وحسن تنشئتهم من أعظم المسؤوليات والواجبات، لافتًا إلى أن الطفل له كرامته ومشاعره وحقوقه، ويحتاج إلى الرعاية والرحمة والاحتواء، وأن تكون أسرته موطنًا للأمان والسكينة، لا بيئة للخوف والإيذاء والمعاناة.

وأشار إلى أن الإسلام قرر عظيم مسؤولية الوالدين تجاه أبنائهم، وجعل رعايتهم وتربيتهم أمانة سيُسألون عنها أمام الله، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته»، مؤكدًا أن التربية لا تتحقق بالعنف، ولا تُبنى الشخصية بالإهانة، ولا تُغرس القيم بالتخويف والترهيب.

وأضاف المركز أن الشريعة الإسلامية أقامت مناهج التربية وترسيخ القيم على الرحمة والرفق والإحسان، وجعلت دفع الضرر وصيانة النفس من مقاصدها العظيمة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، فضلًا عن موقفه في تقبيل الحسن بن علي، وقوله لمن تعجب من ذلك: «من لا يرحم لا يرحم».

وحذر من أن خطورة العنف الأسري لا تتوقف عند لحظة وقوعه، وإنما تمتد إلى آثار نفسية وسلوكية واجتماعية بعيدة المدى، إذ قد يزعزع شعور الطفل بالأمان، ويضعف ثقته بنفسه وبمن حوله، ويؤثر في تكوين شخصيته واستقراره النفسي وعلاقاته بالآخرين، وربما يظل أثره ملازمًا له في مراحل حياته المختلفة.

وشدد على أن خلافات الوالدين ومشكلاتهما لا يجوز أن تكون مبررًا للزج بالأطفال في صراعاتهما أو اتخاذهم وسيلة للضغط والانتقام وتصفية الحسابات، باعتبار أن الأبناء ليسوا طرفًا في نزاعات الكبار، ويتعين على الوالدين تحييدهم عنها وصيانة مشاعرهم وتقديم مصلحتهم وسلامتهم على كل اعتبار.

وأكد أن الأبناء ليسوا ملكية خاصة لوالديهم، وإنما أمانة استودعها الله إياهما، وأن حقوقهم واجبة الرعاية والصيانة، ولا تسوغ الأبوة أو الأمومة إيذاءهم أو الاعتداء عليهم أو تعريض حياتهم للخطر، موضحًا أن السلطة التربوية للوالدين مسؤولية مقيدة بمقتضيات الرحمة والمصلحة والرعاية، وليست تفويضًا بالإيذاء أو التعسف.

وفي سياق متصل، أشار المركز إلى دوره التوعوي والتأهيلي من خلال برامجه المتخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين، وتعريفهم بأسس الحياة الزوجية السعيدة ومهارات التعامل بين الزوجين وأسس التربية السليمة للأبناء، إيمانًا بأن بناء الأسرة المستقرة يبدأ بالوعي، وأن حسن تربية الأبناء ثمرة لبيئة أسرية يسودها التفاهم والرحمة والاحترام.

ودعا إلى تكامل أدوار المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية والإعلامية والجهات المعنية بحماية الطفل، لنشر الوعي بحقوق الأطفال ومواجهة جميع صور الإيذاء الأسري، وعدم التستر على الانتهاكات أو تبريرها، والتدخل لحمايتهم إذا تعرضوا للخطر، وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة لذلك.

واختتم المركز بالتأكيد على ضرورة ترسيخ المعنى الحقيقي للأبوة والأمومة، وإدراك أن رعاية الأبناء تكون باحتوائهم وتوجيههم وبناء شخصياتهم بالحب والقدوة، وليس بإخضاعهم وإخافتهم