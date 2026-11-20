ودع منتخب مصر للساق الواحدة منافسات بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في المكسيك، بعد الخسارة أمام نظيره الغاني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وفشل المنتخب الوطني في مواصلة مشواره بالبطولة، بعدما توقف حلم التأهل إلى الدور نصف النهائي عند عقبة غانا، التي حسمت المواجهة لصالحها بهدفين.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في دور الـ16، ليضرب موعدًا مع غانا التي بلغت الدور ذاته عقب الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-1.

مشوار منتخب مصر في كأس العالم للساق الواحدة

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالتعادل مع إسبانيا بهدف لكل فريق، قبل أن يتلقى خسارته الأولى أمام تركيا بنتيجة 1-2، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق انتصاره الأول بالبطولة على حساب نيجيريا بنتيجة 2-1، في الجولة الثالثة والأخيرة، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة عززت فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وأنهى منتخب مصر منافسات المجموعة الثانية في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، ليحجز مقعده في دور الـ16 ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم

تصدر منتخب تركيا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما حل منتخب إسبانيا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

وجاء منتخب مصر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تذيل منتخب نيجيريا الترتيب، ليواصل الفراعنة مشوارهم في البطولة عبر بوابة دور الـ16.

قائمة منتخب مصر في البطولة

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة 15 لاعبًا، هم: سيف محمد محمود أحمد، وأحمد السيد محمد النظلي، وإسلام مجاهد علي محمد، ومحمد نبيه محمد مصري، وأحمد مسعد محمد مبروك، ومحمود محمد أحمد محمد، ونور الدين أحمد عزت مختار رمضان، ومحمود عبد العظيم إبراهيم توفيق، وعبد الله مصطفى عبد العاطي السيد، وحسني أمبارك النوبي محمود، وأشرف إسماعيل إبراهيم إسماعيل سلامة، وزاهر محمد زاهر إبراهيم، وأحمد محمد إبراهيم إبراهيم السيد، ومحمد أحمد حسن حسين، ومصطفى محمود عبد الرحيم محمود.

ويضم الجهاز الفني الدكتور محمد خيري مديرًا للجهاز، ومحمد فؤاد مدربًا، ومحمد رشوان مدربًا لحراس المرمى، فيما يترأس البعثة رامي عبد الحميد عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.