مكرم: مؤسسة راعي مصر جسر يربط القطاع الخاص بالفئات الأكثر احتياجًا

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قيمة الشراكات وبروتوكولات التعاون التي تنفذها مؤسسات المجتمع المدني تكمن في قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في حياة المواطنين وتحقيق التنمية المجتمعية.

جاء ذلك خلال كلمتها في احتفالية مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقصر عابدين، بحضور الفنان هاني رمزي، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وغادة والي، المديرة التنفيذية السابقة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب عدد من المسؤولين والفنانين والشخصيات العامة.

وأعربت مكرم عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية، مشيرة إلى أن التوقيعات وبروتوكولات التعاون تكتسب قيمة أكبر عندما تنعكس نتائجها بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وقالت إن مؤسسات الدولة ومنظمات العمل الأهلي تعمل معًا من أجل مساعدة المواطنين والنهوض بالدولة، مؤكدة أن تكامل الجهود يمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأضافت رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني أن أهمية الشراكات تتجلى في تفعيل المسؤولية المجتمعية، من خلال مشاركة القطاع الخاص بقدراته وإمكاناته، إلى جانب الاستفادة من خبرات مؤسسة راعي مصر، بما يسهم في تحويل الأحلام إلى واقع ملموس.

وأشارت إلى أن بروتوكولات التعاون والشراكات التي تشهدها الاحتفالية تستهدف تحقيق تنمية حقيقية وتعزيز المشاركة المجتمعية، لا سيما في مجالات علاج المرضى وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

وأعربت عن فخرها بمؤسسة راعي مصر، مؤكدة أنها لا تقتصر على كونها جسرًا لتوصيل المساعدات والاحتياجات إلى مستحقيها، وإنما تؤدي دورًا مهمًا في الربط بين القطاع الخاص والفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن توجيه الإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين.

وشهدت الاحتفالية توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

ويحيي النجمان مدحت صالح ووائل جسار حفلًا غنائيًا في ختام الفعالية، يقدمان خلاله باقة من أشهر أغانيهما، فيما تُوجَّه عوائد الحفل لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات.

وتقدم مؤسسة راعي مصر خدماتها للفئات الأولى بالرعاية من خلال القوافل الطبية والعيادات المتنقلة، فضلًا عن توفير مساكن آمنة ضمن مشروعات التنمية العمرانية التي تنفذها في مختلف أنحاء الجمهورية.