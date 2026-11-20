قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لم يتلق حتى الآن دعوة من الولايات المتحدة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ولاية فلوريدا خلال ديسمبر ل المقبل.

وأعرب زيلينسكي عن أمله في أن يوجه الرئيس دونالد ترامب دعوة إلى أوكرانيا باعتبارها حليفًا مقربًا للولايات المتحدة، وقال زيلينسكي للصحفيين في برلين، الخميس: "نعوّل على ذلك".

وأضاف زيلينسكي أن هناك مؤشرات من أعضاء آخرين في مجموعة العشرين، التي تضم كبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة، على رغبتهم في مشاركة أوكرانيا في القمة.

وقال زيلينسكي، عقب اجتماع داعمي أوكرانيا، المعروف باسم "تحالف الراغبين"، في برلين: "إذا تلقيت دعوة، فسأمثل بالطبع بلدي وشعبي. وإذا لم أتلق دعوة، فلن أشارك".

كما وجهت الإدارة الأمريكية دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، المقرر عقدها في ميامي يومي 14 و15 ديسمبر وتعد روسيا أحد الاقتصادات الكبرى الأعضاء في المجموعة، في حين لا تنتمي أوكرانيا إليها.

وتأمل الولايات المتحدة في إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا قبل انعقاد القمة. ولم يتضح بعد ما إذا كان بوتين سيحضرها، كما قال زيلينسكي إنه لا يعرف رد روسيا على الدعوة.

ترامب "وصفني بأشياء كثيرة"

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب قد وصفه يوما بأنه صديق له، قال زيلينسكي إنه يعتقد أن ذلك حدث، لكنه أضاف بعد تفكير أنه لا يتذكر.

وقال زيلينسكي: "لقد وصفني بأشياء كثيرة، ومختلفة للغاية، لكنها كانت أيضًا أوصافا إيجابية".

وكان ترامب قد وصف بوتين بأنه صديقه، أمام الكاميرات، قبل ساعات قليلة، في مدينة شنتشن الصينية.

وتتباين تصريحات ترامب بشأن زيلينسكي على نطاق واسع، إذ أشاد في مناسبات بشجاعة الرئيس الأوكراني وثباته، لكنه وصفه في أوقات أخرى بأنه ديكتاتور.