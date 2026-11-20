شهدت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، نشوب حريق هائل داخل محطة وقود «إسو»، ما استدعى تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث للتعامل مع النيران ومحاولة السيطرة عليها.

وكشفت المعلومات الأولية عن إصابة شخص واحد حتى الآن، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المناطق والمنشآت المجاورة، بعدما التهمت النيران المحطة بالكامل.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للسيطرة على الحريق، فيما يجري الوقوف على ملابساته وأسبابه وحصر الخسائر، مع متابعة تطورات الموقف.