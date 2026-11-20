أعلنت محافظة جنوب سيناء أن الجهات الأمنية تجري تحقيقات موسعة لمعرفة المتسبب في الحريق الذي نشب مساء أمس بمقلب القمامة بمدينة طور سيناء، نتيجة حرق النفايات، مما تسبب في تصاعد أدخنة كثيفة أضرت بسكان المدينة.

وأكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى فتح تحقيق فوري، وسيجري محاسبة المتسببين في التخلص من النفايات بهذه الطريقة المخالفة، مشيرًا إلى أن قوات الحماية المدنية، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده خلال مدة زمنية وجيزة، وذلك بمتابعة رئيس المدينة.

وأوضح المحافظ، في تصريح اليوم، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة حريص على اتباع بدائل آمنة للتخلص من النفايات، بما يضمن الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، مؤكدًا الحرص التام على عدم تكرار هذه الممارسات الضارة مستقبلًا.

وكانت مديرية أمن جنوب سيناء قد تلقت، مساء أمس، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق ضخم في مقلب القمامة الواقع خارج نطاق الكتل السكنية، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما امتدت الأدخنة المتصاعدة إلى الكتل السكنية، دون وقوع أي إصابات أو اختناقات بشرية.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.