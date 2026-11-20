يتعين على كبار صناع المحتوى الذين يمتلكون أعدادا كبيرة من المتابعين الالتزام بقواعد مماثلة لتلك المفروضة على محطات البث الإذاعي والتلفزيوني عند نشر محتوى يتعلق بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، بما في ذلك منح المرشحين فرصا متساوية للظهور، وفقا لما أعلنته هيئة تنظيم الاتصالات السمعية والبصرية والرقمية الفرنسية (أركوم)، الخميس.

وقالت الهيئة إن بعض صناع المحتوى يضطلعون بدور في النقاش العام، من خلال محتوى يحصد ملايين المشاهدات، بما يجعل تأثيرهم مماثلا لتأثير التلفزيون. وأضافت أنهم يمثلون مصدرا مهما للمعلومات، ولا سيما بالنسبة إلى الشباب.

وتجرى الانتخابات الرئاسية الفرنسية على جولتين خلال شهري أبريل ومايو 2027، لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وتختلف القواعد المفروضة على المؤثرين خلال فترة الحملة الانتخابية بعض الشيء عن تلك المطبقة على محطات التلفزيون والإذاعة، كما أن بعض هذه القواعد لن يبدأ تطبيقه إلا في موعد لاحق.

واعتبارا من منتصف مارس ، يتعين أن يتناسب حجم الظهور الإعلامي للمرشحين للرئاسة مع تمثيلهم. وابتداء من الخامس من أبريل ، يجب منح جميع المرشحين فرصا متساوية للظهور، وبصيغ إعلامية متكافئة. ويمكن لمؤيدي المرشحين التحدث نيابة عنهم بدلا من ظهور المرشحين أنفسهم.

كما يتعين على المؤثرين الالتزام بالنقل النزيه للمعلومات والامتناع عن الدعاية الانتخابية. ولم توضح الهيئة كيفية مراقبة مدى الالتزام بهذه القواعد.

ومع ذلك، لا تسري هذه القواعد على جميع المؤثرين، إذ أوضحت الهيئة أنها تقتصر على أصحاب قواعد المتابعين الكبيرة الذين ينشرون بانتظام مقاطع فيديو تتناول موضوعات سياسية واجتماعية. وفي المقابل، يستثنى من هذه القواعد صناع المحتوى المتخصصون في الرياضة أو ألعاب الفيديو.