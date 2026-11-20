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استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.

وجاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح سعرها بين 12 إلى 17 جنيه.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 13 إلى 23 جنيها.

استقرت أسعار البصل الأبيض ليتراوح بين 17 إلى 22 جنيها.

وشهدت أسعار الكوسة استقراراً لتتراوح بين 6 و 18 جنيها.

واستقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء ما بين 15 إلى 25 جنيهًا.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

أما أسعار الفلفل الرومي سجلت ما بين 8 إلى 14 جنيها.

وسجلت أسعار الفلفل الحامي لتتراوح بين 6 إلى 11 جنيهًا.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 10 إلى 12 جنيها.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 12 إلى 15 جنيهًا.

جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

سعر برتقال ابو سرة سجل من 12 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الليمون البلدي من 12 إلى 20 جنيهًا.

أسعار اليوسفي من 10 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الكيوى من 50 إلى 200 جنيه.

أسعار التين البرشومي من 18 إلى 22 جنيها.

أسعار الكانتلوب من 11 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الرمان من 15 إلى 35 جنيهًا.