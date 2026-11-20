رفعت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة، دعوى قضائية ​ضد الجامعة بشأن ما قالت إنه انتهاك لحقوقها ‌في حرية التعبير عندما أنهى الإداريون هناك تصنيفها من بين المنظمات الطلابية المعترف بها.

وفي شكوى رفعت أمام محكمة اتحادية ​في مدينة أوكلاند، قالت منظمة "طلاب الحقوق من أجل ​العدالة في فلسطين" إن مسئولي الجامعة جردوا المجموعة بشكل ⁠غير قانوني من تصنيفها بين المنظمات الطلابية المعترف ​بها في أغسطس بسبب حظرها للمتحدثين الذين يدعمون الصهيونية، ​وهو بند أضافته المجموعة في لوائحها الداخلية في 2022، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وذكرت المجموعة في الدعوى القضائية أن تصرفات الجامعة انتهكت حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور ​الأمريكي، وتسعى الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي باستعادة ​وضعها بين المنظمات الطلابية المعترف بها.

وجاء قرار عدم تجديد الاعتراف بتلك ‌المنظمة ⁠بعد أن توصلت جامعة كاليفورنيا في بيركلي في مارس إلى تسوية مع مركز (لويس دي برانديز) ومنظمة "اليهود الأمريكيون من أجل الإنصاف في التعليم" لحل دعوى قضائية رفعت في ​2023 قالت إن ​الجامعة تسامحت ⁠مع موجة "لا هوادة فيها" من المضايقات التي تعرض لها طلاب وأعضاء هيئة تدريس يهود ​في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وتضمنت ​التسوية بندا يحظر على المجموعات الطلابية ​في بيركلي استبعاد أي شخص من المشاركة أو التحدث بغض النظر عن ​دعمه لإسرائيل والصهيونية.