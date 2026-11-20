رفعت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد الجامعة بشأن ما قالت إنه انتهاك لحقوقها في حرية التعبير عندما أنهى الإداريون هناك تصنيفها من بين المنظمات الطلابية المعترف بها.
وفي شكوى رفعت أمام محكمة اتحادية في مدينة أوكلاند، قالت منظمة "طلاب الحقوق من أجل العدالة في فلسطين" إن مسئولي الجامعة جردوا المجموعة بشكل غير قانوني من تصنيفها بين المنظمات الطلابية المعترف بها في أغسطس بسبب حظرها للمتحدثين الذين يدعمون الصهيونية، وهو بند أضافته المجموعة في لوائحها الداخلية في 2022، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وذكرت المجموعة في الدعوى القضائية أن تصرفات الجامعة انتهكت حقوقها بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وتسعى الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي باستعادة وضعها بين المنظمات الطلابية المعترف بها.
وجاء قرار عدم تجديد الاعتراف بتلك المنظمة بعد أن توصلت جامعة كاليفورنيا في بيركلي في مارس إلى تسوية مع مركز (لويس دي برانديز) ومنظمة "اليهود الأمريكيون من أجل الإنصاف في التعليم" لحل دعوى قضائية رفعت في 2023 قالت إن الجامعة تسامحت مع موجة "لا هوادة فيها" من المضايقات التي تعرض لها طلاب وأعضاء هيئة تدريس يهود في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وتضمنت التسوية بندا يحظر على المجموعات الطلابية في بيركلي استبعاد أي شخص من المشاركة أو التحدث بغض النظر عن دعمه لإسرائيل والصهيونية.