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تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسحب الدعوى القضائية التي رفعتها في إطار طعنها على إجراءات انتخابية مرتبطة بسباق مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية ألاسكا.