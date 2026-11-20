نفذت ولاية فلوريدا الأمريكية حكم الإعدام رقم 20 خلال العام الجاري، في رقم قياسي، بحق رجل أدين بقتل امرأة حامل وزوجها خلال اقتحام منزلهما، فيما كانت ولاية تكساس تستعد لتنفيذ حكم إعدام بحق رجل آخر في وقت لاحق من مساء الخميس، لإدانته بقتل تاجر مجوهرات خلال عملية سرقة ألماس بلغت قيمتها 6ر3 مليون دولار.

وأُعلن عن وفاة توماس ميتشل أوفرتون/ 71 عاما/ في الساعة 0619 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعد حقنه بثلاثة عقاقير في سجن ولاية فلوريدا. وفي كلمته الأخيرة، نفى اقتحام منزل الزوجين والاعتداء عليهما، قائلا: "لم أقتل أحدا قط".

وفي ولاية أخرى، كان من المقرر إخضاع رينالدو دينيس / 70 عاما / للحقن المميت بعد نحو ساعة. وألقى التخطيط لتنفيذ حكمي الإعدام بحق الرجلين، وكلاهما في العقد السابع من عمره، الضوء على تقدم أعمار المحكوم عليهم بالإعدام في الولايات المتحدة.

وأدين أوفرتون بقتل مايكل وسوزان ماكآيفور وجنينهما، خلال اقتحام منزل الأسرة في منطقة فلوريدا كيز في أغسطس 1991. أما دينيس، فأدين بالقتل العمد الذي يستوجب الإعدام، في قضية مقتل يانوس سوتش، تاجر الألماس الذي عثر عليه مصابا بعدة طلقات نارية داخل مكتبه في مدينة هيوستن في يناير/كانون الثاني 1996.

وبتنفيذ حكم الإعدام بحق أوفرتون، تكون فلوريدا قد نفذت أكثر من نصف أحكام الإعدام الـ38 التي شهدتها الولايات المتحدة حتى الآن خلال العام الجاري، في عهد حاكمها الجمهوري رون ديسانتيس، الذي لجأ إلى تطبيق عقوبة الإعدام بوتيرة مكثفة لا يضاهيه فيها سوى عدد قليل من حكام الولايات الآخرين. وجاء تنفيذ الحكم الأخير وسط تجدد التدقيق في تطبيق عقوبة الإعدام بالولايات المتحدة، عقب فشل محاولة إعدام كريستا بايك في ولاية تينيسي خلال سبتمبر الماضي.

وقال ديسانتيس، الذي يغادر منصبه في يناير المقبل، إنه يريد تحقيق العدالة للأسر التي انتظرت عقودا لتنفيذ أحكام الإعدام. وكان قد وقع أوامر الإعدام التي أدت إلى تنفيذ 19 حكما خلال عام 2025، وهو العدد الأكبر في عام واحد بفلوريدا منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام عام 1976. وبإعدام أوفرتون الخميس، تجاوزت الولاية حصيلة العام الماضي، مع التخطيط لتنفيذ حكمَي إعدام إضافيين في ديسمبر المقبل.

وسجلت ولاية تكساس رقما قياسيا في تنفيذ أحكام الإعدام، عندما أُعدم 40 شخصا فيها عام 2000.