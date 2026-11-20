قالت وزارة ‌الدفاع الروسية اليوم ​الجمعة، إن ​قواتها قصفت منشآت ⁠صناعية ​دفاعية وبنية ​تحتية بقطاعي الطاقة والنقل في ​عدة ​مناطق بما في ذلك ‌العاصمة ⁠الأوكرانية كييف.

وأضافت الوزارة أن ​الهجمات ​استهدفت ⁠أيضا مرافق بنية ​تحتية ​بالموانئ ⁠في منطقة أوديسا وسفنا ⁠تستخدم ​لأغراض ​عسكرية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

من جهته، قال ‌فيتالي كليتشكو ​رئيس ​بلدية كييف ​عبر تطبيق تليجرام، ​إن ​ضربات بصواريخ ‌باليستية ⁠تسببت في أضرار ​بثلاثة ​جسور ⁠فوق ​نهر ​دنيبرو ⁠في العاصمة ⁠الأوكرانية.

واجتمع حلفاء أوروبيون في برلين أمس الخميس لدعم أوكرانيا، وحذروا من مغبة أي محاولة لفرض اتفاق سلام دون الرجوع إليهم، بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره ​الروسي فلاديمير بوتين بأنه "صديق" خلال قمة مع الزعيم الصيني شي جين بينج.

وتمارس أوروبا ‌ضغوطا لإشراكها في المحادثات التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا.

وضم اجتماع ما يعرف باسم "تحالف الراغبين" قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبولندا وإيطاليا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى جانب المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وحقق بوتين إنجازا ​دبلوماسيا كبيرا في قمة شنتشن بالصين، مما عزز المخاوف في أوروبا من أن تتخذ ​قرارات تؤثر على أوكرانيا ومستقبل القارة دون مشاركة أوروبية.

وأثار الاجتماع الذي عقد في ⁠شنتشن مقارنات بمؤتمر يالطا عام 1945 بين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، الذي أضفى الطابع ​الرسمي على مناطق النفوذ وأصبح رمزا للاتفاقات التي تبرمها قوى عظمى وتفرضها على الدول الأصغر.

وقال المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس، لصحفيين: "صيغة يالطا لن تجلب السلام"، مضيفا أن القادة لن يسمحوا بأن يطال الانقسام قارة أوروبا.

وسعى كذلك إلى التقليل من أهمية قمة شنتشن باعتبارها "فرصة لالتقاط الصور" قبل كل شيء.

وأضاف ميرتس: "تدرك الولايات المتحدة أنه لا يمكن للسلام ​أن يتحقق بدوننا. ونحن، بدورنا، ندرك أن اصطفاف واشنطن إلى جانبنا يرفع احتمالات تحقيق السلام".

وسعى كوشنر، ​بينما كان وافقا إلى جانب ميرتس، إلى طمأنة الحلفاء، مشددا على أن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق سلام ‌بمشاركة ⁠أوروبا، وأن روسيا وافقت على مشاركتها في محادثات متعددة الأطراف.

وقال كوشنر إن ترامب، الذي شارك عبر الهاتف في قمة برلين، خرج من اجتماعه مع بوتين وشي مقتنعا بأن "السلام قابل للتحقيق".

وأضاف أن ترامب منفتح على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا استنادا إلى اتفاقية الدفاع المتبادل المنصوص عليها في المادة الخامسة من ​ميثاق حلف شمال الأطلسي، ​وأن روسيا تشعر "بالاطمئنان" تجاه ⁠ذلك.

وتابع: "من وجهة نظر الولايات المتحدة، فإن تقديم ضمانات أمنية على غرار المادة الخامسة أمر بالغ الأهمية حقا. أعتقد أن هذا أمر يرحب به الرئيس ​ترامب".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو يقف إلى جانب ميرتس ​وقادة آخرين، إنه ⁠ينبغي إشراك أوروبا في مفاوضات السلام في المستقبل.

وأثار لقاء ترامب مع بوتين انتقادات من الحلفاء الأوروبيين ومعارضي ترامب من الحزب الديمقراطي في الداخل الأمريكي.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك في رد على ترامب: "السيد ⁠بوتين ليس ​صديقنا ولن يكون كذلك على الإطلاق".

وذكرت رئيسة وزراء ​الدنمارك مته فريدريكسن لصحفيين: "لا أجد على الإطلاق ما يفسر رغبة رئيس أمريكي في الجلوس مع الرئيس بوتين"، محذرة من أن الرئيس ​الروسي "سيصبح أكثر جرأة بعد الاجتماع. تبدو عليه السعادة".