إنه مشهد يتكرر يوميا: يوجه صحفي سؤالا بصوت مرتفع إلى أحد القادة خلال فعالية ما، فيختار القائد إما الإجابة عنه أو تجاهله.

لكن في الصين، منع المسؤولون الصينيون، اليوم الخميس، مراسلة تلفزيون بلومبرج آن ماري هورديرن من حضور فعالية مهمة، فيما يبدو أنه عقاب بسبب توجيهها سؤالا بصوت مرتفع، اعتبرت الحكومة الصينية أسلوب طرحه غير مهذب.

وتم منع هورديرن من حضور الاجتماع الثلاثي الذي عُقد اليوم الخميس في مدينة شنتشن الصينية، وضم رؤساء أمريكا دونالد ترامب والصين شي جين بينج وروسيا فلاديمير بوتين، بعدما وجهت سؤالا بصوت مرتفع خلال اجتماع سابق بين ترامب وشي.

وكانت هورديرن قد سألت ترامب بشأن إذا كان الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، جنسن هوانج، قد تصرف على نحو ينم عن عدم الولاء للولايات المتحدة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الجانب الصيني أصر على عدم السماح للمراسلة بالدخول، رغم مساعي البيت الأبيض لضمان حضورها.

وأصر المسؤول على عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة.

ولم يصدر البيت الأبيض ردا فوريا على استفسار بشأن الخطوات التي اتخذها للدفاع عن حضور المراسلة.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) للتعليق، كما لم تتلق الوكالة ردا فوريا على رسالة بريد إلكتروني أرسلتها إلى وكالة بلومبرج لطلب تعليقها.