بلغ سعر سهم شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأمريكية أنثروبيك عند إغلاق أول أيام التداول 17ر97 دولار، بزيادة نسبتها 17% عن سعر الطرح العام الأولي .

ويعد هذا الطرح هو الأكبر في التاريخ، رغم مخاوف المستثمرين من احتمالية وجود فقاعة في الذكاء الاصطناعي، وقلق عام من أن هذه التقنية تهدد الأرواح وسبل العيش.

وبدأ تداول أسهم أنثروبيك عند 50ر111 دولار، مرتفعاً بأكثر من 30% عن سعر الطرح العام الأولي، قبل أن يُغلق عند 17ر97 دولار.

وكانت الشركة قد حدّدت سعر طرحها العام الأولي في اليوم السابق عند 83 دولاراً للسهم، وهو ما يكفي لتقييم الشركة بأكملها عند 5ر1 تريليون دولار، متجاوزةً طرح أسهم شركة سبيس إكس كأكبر طرح عام أولي على الإطلاق.