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اتخذت الحكومة البرازيلية اليوم الخميس خطوة نحو إقرار الحماية القانونية لأراضي راوني ميتوكتيري، أبرز زعماء السكان الأصليين في منطقة الأمازون على المستوى الدولي، وذلك خلال زيارة قام بها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لأراضي السكان الأصليين في غابات الأمازون بالبرازيل.

وأصدرَت وزارة العدل قراراً يعترف رسمياً بحقوق الحيازة الدائمة لشعبي ميبيينجوكري-كايابو ويوجدا-جورونا في أراضي كابوت نينوري التابعة للسكان الأصليين، والتي وُلد فيها الزعيم راوني.

وقال لولا إن الحكومة ما زالت تواجه عقبات قانونية تحول دون استكمال ترسيم حدود المنطقة، نظراً لتداخل نحو 200 عقار ريفي مع أراضيها.

وأضاف خلال فعالية عامة أقيمت في أراضي السكان الأصليين، ونُقلت عبر القناة الرسمية للحكومة على موقع "يوتيوب": "لكننا سنبذل جهوداً كبيرة لحل هذه المسألة بشكل نهائي".

وتبلغ مساحة الأراضي محل الاعتراف 362 ألف هكتار (895 ألف فدان)، ويقطنها 60 شخصاً، وهو ما شكّل نقطة خلاف في المناقشات المتعلقة بالاعتراف بحقوق ملكية الأراضي.

وقال لولا: "يجب ألا ننسى أبداً أن أسلاف راوني كانوا هنا قبل وجود أي برازيليين. نحن ببساطة نعيد إليكم الحقوق والكرامة التي ما كان ينبغي لكم أن تفقدوها أبداً".