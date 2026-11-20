أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي، يوم الخميس، القبض على ثلاثة مشتبه بهم في قضية احتيال ضريبي بملايين اليورو، تتعلق بضريبة القيمة المضافة على بيع سماعات "إيربودز" اللاسلكية التابعة لشركة أبل، وفقا لبيان صادر عن المكتب في لوكسمبورج.

وجرت عمليات القبض والتفتيش والمصادرة خلال الأسبوع الجاري في بلغاريا وهولندا وبولندا، في إطار تحقيق واسع النطاق يحمل اسم "ميداس"، ويشمل 17 دولة، وأسفر أيضا عن صدور أحكام إدانة وعمليات قبض في ألمانيا.

ويشتبه في أن المتهمين الثلاثة أجروا معاملات تجارية في سماعات أبل اللاسلكية من خلال شركات مقرها ألمانيا وبلغاريا. ويقدر المحققون الخسائر الضريبية في ألمانيا الناجمة عن هذه الوقائع وحدها بنحو 23 مليون يورو (25 مليون دولار).

وذكر البيان أن السلطات الألمانية ساعدت أيضًا في تفتيش منازل المشتبه بهم ومقار الشركات، بمشاركة مكتب الضرائب في برلين بصفته الشريك الألماني في التحقيق، الذي يتولى إدارته مكتب المدعي العام الأوروبي في ميونخ.

مخطط احتيال معقد

ويتهم الادعاء المشتبه بهم بإدارة ما يعرف باسم "احتيال الدائرة الضريبية"، وهو نظام يستغل عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على عمليات توريد السلع بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتجري عمليات تداول المنتجات عبر عدة شركات، تختفي بعضها لاحقًا دون سداد الضرائب المستحقة في نهاية المطاف للدولة.

وبشكل عام، يتناول تحقيق "ميداس" عمليات احتيال تسببت في خسائر تقدر بنحو 195 مليون يورو، وتتعلق ببيع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الصغيرة والكمامات الواقية.

وبحسب مكتب المدعي العام الأوروبي، أسفرت تحقيقات أخرى مرتبطة بالقضية عن القبض على خمسة مشتبه بهم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أحدهم في ألمانيا. ويُشتبه في أنهم باعوا هواتف ذكية من خلال شركات تتهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة، ما تسبب في خسائر تقدر بنحو 34 مليون يورو في ألمانيا.