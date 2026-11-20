طرحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس امتيازين للتعدين في أعماق البحار تشمل ملايين الأفدنة من قاع البحر الخاضع للسيادة الفيدرالية، بالقرب من ساموا الأمريكية، في خطوة تمنح هذه الصناعة المثيرة للجدل موطئ قدم في المياه الأمريكية.

ويمتد الامتيازان لمدة 20 عاماً، ويُعدان الأولين من نوعهما في الولايات المتحدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات أصدرها ترامب العام الماضي، تقضي بالاستفادة من المعادن الموجودة في أعماق المحيطات لمواجهة المنافسة المتزايدة من الصين على الموارد. ويواجه الامتيازان بالفعل عدداً من الطعون القانونية.

ووفقاً لإدارة المعادن البحرية، فقد تم بيع كل من الامتيازين بالسعر الأدنى المحدد للمزايدة، والبالغ 3 ملايين دولار، لصالح شركة "ويتستون يو إس فنتشرز" الناشئة والمتخصصة في التعدين بأعماق البحار. وعلى الرغم من مشاركة متنافسين اثنين في المزاد، فإن شركة ويتستون انفردت بتقديم عروض للمزايدة. ولم تستجب الشركة على الفور لطلب وكالة أسوشيتد برس (أ ب) الحصول على تعليق.

وتمنح الامتيازات الشركة الحق في البدء بإجراء عمليات مسح أولية لقاع البحر، بهدف استكشاف المعادن وإعداد خطط الاختبار أو التعدين. كما تمنحها الحق الحصري في استخراج المعادن تجارياً من تلك المناطق، شريطة الحصول على المزيد من المراجعات البيئية.