أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في العاصمة الرياض، وأسفرت عن أضرار مادية بمركز الملك عبد الله المالي، بما يمثل انتهاكاً سافراً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً مرفوضاً على سيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأكدت مصر- فى بيان لوزارة الخارجية فجر اليوم- رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات التي تستهدف أراضي المملكة، وشددت على ضرورة الوقف الفوري لهذه الأعمال غير المسؤولة، التي من شأنها تقويض الأمن والاستقرار الإقليميين.

وجددت جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل ووقوفها التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.