سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الولايات المتحدة إنها تتحفظ على إبداء موقف بشأن حكم محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية في ميانمار، المتعلقة بمعاملة مسلمي الروهينجا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الخميس، إنها "تدرس القرار لتقييم تداعياته بشكل كامل"، قبل إبداء رأيها بشأن حكم محكمة العدل الدولية.

واتخذت إدارة الرئيس دونالد ترامب موقفا متحفظا تجاه القانون الدولي، وتعهدت على وجه الخصوص بتفكيك المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبرها مؤسسة عالمية تتبنى توجهات تتجاوز سيادة الدول.

وتعد محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية كيانين منفصلين، ولم تشكك الإدارة الأمريكية حتى الآن في شرعية محكمة العدل الدولية.

وقالت وزارة الخارجية إن "التفسير السليم لاتفاقية الإبادة الجماعية يكتسب أهمية قصوى، وكذلك منع تسييس محكمة العدل الدولية".

وجددت الوزارة تأكيد دعم الولايات المتحدة لشعب ميانمار، وقالت إنها تشاطر الآخرين "مخاوف بالغة إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بحق مسلمي الروهينجا وأفراد جماعات الأقليات الأخرى".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تعد أكبر جهة مانحة منفردة للمساعدات الإنسانية المخصصة للاستجابة للأزمة الإنسانية التي يعاني منها الروهينجا.