أعلن مدعي مقاطعة دان كونتي، اليوم الخميس، أن رجل الشرطة في مدينة ماديسون، الذي أطلق النار على رجل أسود يبلغ من العمر 38 عاما وأرداه قتيلا في يوليو في واقعة أثارت احتجاجات للمطالبة بالعدالة العرقية ودعوات متجددة لإصلاح جهاز الشرطة، لن يواجه اتهامات جنائية.

وأطلق كيل بايتينجر بيترسون، وهو رجل شرطة أبيض لديه خبرة تزيد على عشر سنوات في العمل الشرطي، الرصاصات التي أودت بحياة كوري رويز في 22 يوليو .

وقالت الشرطة إن بايتينجربيترسون كان واحدا من أربعة رجال شرطة استجابوا لبلاغات عن شخص يتفقد السيارات المتوقفة، وبمحاولة سطو مزعومة. وأحاط رجال الشرطة برويز، الذي كان يستقل دراجة هوائية.

وقال مدعي مقاطعة دان كونتي، إسماعيل أوزان، في بيان أعلن فيه قراره: "تبين لي أن استخدام رجل الشرطة للقوة المميتة كان مبررا، بعدما قاوم هذا الشخص رجال الشرطة واستل سكينا، ولم يتأثر بمحاولات عدة لاستخدام مسدسات الصعق الكهربائي أثناء محاولة رجال الشرطة السيطرة عليه."