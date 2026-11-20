نعى اللواء 35 مدرع التابع للقوات الحكومية اليمنية، اليوم الخميس، أحد قادته الميدانيين، النقيب رائد الكحلاني، الذي قتل خلال مواجهات مع الحوثيين في جبهة كحلان بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال اللواء، في بيان نعي، إن الكحلاني كان يقود جبهة كحلان في منطقة صبر، مشيراً إلى أنه قتل أثناء أداء مهامه في ميدان المواجهة.

وأضاف البيان أن الكحلاني تولى قيادة الجبهة بتعيين من قائد اللواء 35 مدرع السابق، اللواء الركن عدنان الحمادي، الذي وصفه البيان بالقائد المؤسس، مشيراً إلى أن "الاثنين جمعتهما رفقة السلاح والثقة القيادية".

وذكر اللواء أن الجبهة التي كان يقودها الكحلاني أسهمت، وفق البيان، في وقف تقدم الحوثيين باتجاه جبل صبر، الذي يشرف على مدينة تعز، محذراً من أن السيطرة عليه كانت ستترتب عليها تداعيات عسكرية وإنسانية على المدينة.

وأكد البيان أن مقتل الكحلاني يمثل خسارة للواء، مشدداً على مواصلة ما وصفه بالدفاع عن الجمهورية واستعادة الدولة.

وتشهد جبهات محافظة تعز مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين، في المناطق المحيطة بمدينة تعز، حيث يسعى كل طرف إلى تعزيز مواقعه والسيطرة على المرتفعات والمناطق الاستراتيجية المطلة على المدينة، وسط استمرار التوتر العسكري وتبادل الإعلان عن هجمات وعمليات ميدانية.