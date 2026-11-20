من المقرر أن يصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى ألمانيا، اليوم الجمعة، في زيارة دولة، حيث يستقبله الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في برلين بمراسم استقبال عسكرية.

ومن المقرر أن يجري شتاينماير محادثات مع الأمير، ثم يقيم في المساء مأدبة عشاء رسمية على شرفه والوفد المرافق له. وقبل ذلك، من المتوقع أن يلتقي أمير قطر أيضا المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ومن المرجح أن يكون الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في إيران، أحد الموضوعات الرئيسية للمحادثات. وتعد قطر أحد الوسطاء في النزاع المتعثر بين الولايات المتحدة وإيران.

غير أن قطر تعرضت هي نفسها خلال الحرب لهجمات إيرانية استهدفت منشآتها للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أيضا أن تتناول المحادثات بين الأمير والرئيس والمستشار التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية.

ومن المقرر أن يواصل أمير قطر زيارته، السبت، في ولاية شمال الراين-وستفاليا، أكبر الولايات الألمانية من حيث عدد السكان. ويعتزم رئيس حكومة الولاية هندريك فوست استقباله في القسم العسكري من مطار كولونيا/بون كونراد أديناور.

وتشمل الزيارة بعد ذلك قلعة دراخنبورج في مدينة كونيجسفينتر القريبة من بون. ومن المقرر أيضا عقد مؤتمر اقتصادي في كونيجسفينتر.