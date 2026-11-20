مع دخول محادثات الأمم المتحدة للمناخ في تركيا يومها الأخير، يكثّف المفاوضون مساعيهم لانتزاع التزامات جادة لمكافحة الاحتباس الحراري، وسط تحذيرات من أن الخفض الحاد لانبعاثات الوقود الأحفوري هو السبيل الوحيد لتجنب أسوأ تداعياته.

ويصادف اليوم الجمعة الموعد الرسمي لاختتام القمة السنوية التي تستمر أسبوعين، والتي أخفقت حتى الآن إلى حد كبير في طرح أفكار جوهرية للابتعاد عن الوقود الأحفوري، وفي مقدمته الفحم والنفط والغاز، الذي يسهم في زيادة حدة موجات الحر والجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وجعلها أكثر فتكا.

ويقول قادة الدول التي تضررت بشدة من تغير المناخ، ومعظمها دول فقيرة وهشة لم تسهم إلا بقدر ضئيل في نشوء المشكلة، إن الصندوق التابع للأمم المتحدة، والمخصص لمساعدتها على التعافي من الكوارث المناخية والتكيف مع ارتفاع حرارة العالم، لا يوفر تمويلا كافيا على الإطلاق.

ولم تشارك الدول صاحبة أكبر الانبعاثات بصورة مباشرة في قمة هذا العام، ما زاد من صعوبة الجهود المبذولة. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر للتلوث في العالم بعد الصين، والأكبر تاريخيا من حيث حجم الانبعاثات، والتي تغيب عن القمة للعام الثاني على التوالي.

وخلص تقرير أصدرته الأسبوع الماضي منظمة "كلايمت أكشن تراكر" المستقلة غير الربحية إلى أن التقدم المحرز في إبطاء وتيرة الاحتباس الحراري توقف فعليا خلال السنوات الخمس الماضية. وهذا يعني أن العالم سيتجاوز حتما الهدف المحدد في اتفاق باريس لعام 2015، والمتمثل في حصر ارتفاع درجات الحرارة عند 5ر1 درجة مئوية (7ر2 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.