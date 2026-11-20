حضور لافت لقضايا الحرب.. والذاكرة والهوية والعلاقات الأسرية أهم الملامح

السينما العربية تطرح أسئلة الإنسان والمجتمع بعيدًا عن الصور النمطية



يسدل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، برئاسة الفنان حسين فهمى، مساء اليوم، الستار على فعاليات دورته السابعة والأربعين، التى تتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان، وسط منافسة بين مجموعة من الأفلام المنتمية إلى تجارب سينمائية وثقافات مختلفة، تتنافس على جوائز المهرجان، وفى مقدمتها جائزة الهرم الذهبى، إلى جانب جوائز مسابقة آفاق السينما العربية.

وشهدت المسابقة الدولية، التى ضمت 12 فيلما، تنوعا فى الموضوعات والأساليب السينمائية، مع حضور لافت لأفلام تنشغل بالإنسان وعلاقته بالماضى والواقع الاجتماعى والسياسى. ومن بين الأعمال التى استحوذت على اهتمام النقاد والجمهور فيلم «ورشة» للمخرج اللبنانى نديم تابت، الذى يضع المشاهد داخل موقع بناء فى أجواء مشحونة بالتوترات السورية اللبنانية، حيث تتداخل الأحداث مع ذاكرة المكان، فى معالجة تستعيد أثر الحروب وما تتركه من ندوب لا يمكن إخفاؤها بمجرد إعادة البناء. ويقدم الفيلم، من خلال شخصية العامل السورى طارق، التى يؤديها زياد جلاد، نموذجًا لإنسان يطارده ماضيه، بينما تتحول الجدران المتصدعة إلى استعارة عن تاريخ لم ينته بعد.

كما برز فيلم «البرانية» للمخرجة أشجان الهمص، والذى يتناول حكاية امرأة حامل وعائلتها فى قرية خارج القاهرة، مقدمًا مساحة للتأمل فى العلاقات الأسرية والواقع الاجتماعى للمرأة، فيما يمثل فيلم «برلين» للمخرج أحمد عبد الله إحدى المشاركات المصرية البارزة فى المسابقة، وهو عرض عالمى أول، يجمع بين الإنتاج المصرى والألمانى.

ومن الأعمال التى لفتت الانتباه أيضا الفيلم المغربى «الفراولة» للمخرجة ليلى مراكشى، الذى سبق عرضه ضمن برنامج «نظرة ما» بمهرجان كان، إلى جانب «أربعة ناقص ثلاثة» للمخرج النمساوى أدريان جويجينجر، الذى يتناول تجربة الفقد ومواجهة الحياة بعد خسارة الأسرة، وفيلم «هيسيل 85» للمخرجة تيودورا آنا ميهاي، الذى يعود إلى كارثة استاد بروكسل عام 1985، مستعيدا واحدة من اللحظات الدامية فى تاريخ كرة القدم الأوروبية.

وتضم المسابقة كذلك الفيلم الإيرانة «الموروث» لمرتضى على زاده، الذى يقدم عرضه العالمى الأول، إلى جانب «درس الباليه» اليابانى، و«الحب هو الوحش»، و«العيون الخضراء»، و«كلمات الحب»، و«يوجو تذهب إلى أمريكا»، بما يعكس اتساع الخريطة الجغرافية والموضوعية للأفلام المتنافسة.

وعلى مستوى مسابقة آفاق السينما العربية، التى ضمت سبعة أفلام، كان الحضور المصرى لافتا من خلال فيلم «بنتك» للمخرجة سارة الشاذلى، الذى يقدم تجربة شخصية تقترب من العلاقة بين الابنة والأم، وتطرح أسئلة حول الذاكرة والأسرة والاستعداد للأمومة، من خلال مساحة تجمع بين السيرة الذاتية والتأمل الإنساني.

كما حضرت السينما العراقية بفيلم «البصير» للمخرج على توفان الفتلاوي، الذى يقدم عرضه العالمى الأول، والسينما اللبنانية بفيلم «يوم الغضب: حكايات من طرابلس» للمخرجة رانيا رافع، الذى يستعيد التحولات السياسية والاجتماعية التى شهدتها المدينة، بينما تشارك الجزائر بفيلم «السماء والأرض » للمخرجة ميا بندرميا، والمغرب بفيلم «حتى الفجر» لمحمد زين الدين، وتونس بفيلم «وراء الشمس» لعزيز شناوى، إلى جانب «مرج الصيف» لنايل خليفى وليزا ديبوتش.

وعلى مستوى الظواهر الفنية والموضوعية، كشفت أفلام الدورة عن حضور واضح لعدد من الاتجاهات، فى مقدمتها العودة إلى الذاكرة بوصفها عنصرا مؤثرا فى تشكيل الحاضر، سواء من خلال الحروب والصراعات السياسية أو التجارب الشخصية التى تترك أثرها فى حياة الأفراد. كما برز الاهتمام بالعلاقات الأسرية، خصوصا علاقة الآباء والأبناء، والأمومة، وموقع المرأة فى المجتمع، بعيدا عن المعالجات التقليدية والصور النمطية.

واتجهت أفلام أخرى إلى تقديم شخصيات مأزومة تبحث عن هويتها ومكانها فى عالم متغير، بدلا من الاعتماد على الحكايات ذات البطل الواحد، وهو ما منح عددا من الأعمال طابعا إنسانيا يتجاوز حدود الجغرافيا واللغة. كذلك لفت تنوع أشكال السرد بين الروائى والتسجيلى، وتداخل التجربة الشخصية مع القضايا العامة، مع اهتمام عدد من المخرجين بالمكان باعتباره عنصرا دراميا يحمل ذاكرة الشخصيات وتاريخها، وليس مجرد خلفية للأحداث.

الأفلام القصيرة.. حضور يتجاوز زمن العرض





ومن الظواهر اللافتة خلال الدورة السابعة والأربعين، الإقبال الكبير على عروض الأفلام القصيرة، التى نجحت فى جذب اهتمام قطاعات من الجمهور، مؤكدة أن هذا الشكل السينمائى لم يعد مجرد مساحة لتقديم تجارب المخرجين الشباب أو خطوة أولى نحو الأفلام الطويلة، بل أصبح مجالا مستقلا للتجريب والابتكار وطرح حكايات إنسانية مكثفة. وكشفت هذه العروض عن تنوع فى الرؤى والأساليب، وقدرة على معالجة موضوعات وقضايا معاصرة فى زمن محدود، بما يعكس اتساع اهتمام جمهور المهرجان بأشكال سينمائية مختلفة، وعدم اقتصار متابعته على الأفلام الروائية الطويلة.

وتبقى الدورة السابعة والأربعون، بما قدمته من تنوع فى الاختيارات وحضور للأفلام العربية والعالمية، مناسبة لتجديد النقاش حول دور مهرجان القاهرة السينمائى فى إتاحة مساحة للحوار بين تجارب سينمائية مختلفة، وفتح المجال أمام أفلام تطرح أسئلة معاصرة بعيدا عن حسابات السوق والإنتاج التجارى، على أن تكشف جوائز الختام عن اختيارات لجان التحكيم فى منافسة ضمت تجارب متعددة الرؤى والاتجاهات.