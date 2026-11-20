أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الجمعة، افتتاح مقر لقيادة قوات الأمن والجيش العراقي في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل وسط البلاد، بالتزامن مع بدء إعادة انتشار القوات في المنطقة.

وأكد قائد الشرطة الفريق الركن محمد قاسم الفهد، في مؤتمر صحفي عقد في جرف النصر إنه "استنادا الى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية تم استكمال كل مستلزمات المقر المسيطر، والانتهاء من تجهيز القطعات ومستلزمات الدعم اللوجستي"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

واضاف أن "المقر المسيطر مرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، ويشرف على تنسيق الواجبات للقطعات المتواجدة في منطقة جرف النصر".

من جانبه، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، خلال المؤتمر، إن القوات بدأت الجمعة إعادة انتشارها وإعادة توزيع قطاعات المسئولية، وإن القائد العام فوّض قيادة المقر بصلاحيات كاملة لبسط الأمن وتطبيق القانون في المنطقة.

بدوره، أوضح رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أن الطريق العام في جرف النصر سيُفتح أمام المواطنين عند السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي. وشدد على أن "أهالي جرف النصر سيعودون قريباً إلى مناطق سكناهم"

وأضاف أن شرطة الطاقة باشرت الجمعة، تأمين أنبوب النفط في المنطقة، وأن فوجا من المغاوير انتشر لتأمين خطوط نقل النفط.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع" بوصول رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، إلى جرف النصر للإشراف على إعادة توزيع القطعات العسكرية.

وتأتي الخطوة بعد توجيه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بدخول القوات المسلحة إلى جرف النصر، على خلفية شبهات تتعلق بتهريب النفط.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت بإلقاء القبض على المدير العام لشركة خطوط الأنابيب النفطية على خلفية "عمليات تهريب" في منطقة الجرف.

وأمس الخميس، قال مسئول أمني عراقي للجزيرة إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وكتائب حزب الله العراقي على دخول قوات الحكومة إلى منطقة الجرف لتأمين خط النفط.

في الوقت نفسه، أعلنت كتائب حزب الله في بيان أن الإشكالات القائمة مع رئيس الحكومة "ستُعالَج عبر قنوات خاصة لتفويت الفرصة على الأعداء".

وتقع جرف النصر، المعروفة سابقا باسم جرف الصخر، شمالي محافظة بابل على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب بغداد، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014. ومنذ ذلك الحين تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، ولا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.