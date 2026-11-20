شهدت أسعار الأسماك استقرار ملحوظا في سوق العبور للجملة، وذلك خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026.
وجاءت الأسعار للكيلو على النحو التالي:
استقرت أسعار السمك البلطي لتتراوح بين 71 و 75 جنيها.
وثبت سعر السمك البياض الأملس ليترواح بين 150 و250 جنيهًا.
وسجلت أسعار المكرونة السويسي من 85 إلى 155 جنيهًا.
استقر سعر البوري ليتراوح بين 160 إلى 210 جنيهات.
واستقرت أسعار السبيط والكاليماري لتتراوح بين 250 و450 جنيهًا.
وتراوحت أسعار الكابوريا بين 50 و 210 جنيهات.
واستقر سعر الجمبري الصغير ليترواح بين 200 و400 جنيه.
وثبتت أسعار الماكريل ليتراوح بين 150 و250 جنيهًا.